Il weekend appena trascorso è stato tremendo per la Calabria jonica e specie su catanzarese e crotonese: come previsto infatti, diversi nubifragi hanno interessato soprattutto la città di Catanzaro e zone limitrofe e le zone di Crotone apportando diversi disagi con allagamenti, frane, smottamenti e persino un tornado a Isola Capo Rizzuto.

Questo a causa di un sistema V-shaped capace di autorigenerare intensi temporali grazie al richiamo di aria calda dai quadranti meridionali. Ad inizio settimana però l’estensione di un promontorio anticiclonico favorirà un netto cambio di circolazione con tempo stabile e temperature in aumento e al di sopra di diversi gradi rispetto alle medie del periodo. Ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi 2 giorni:

Previsioni meteo martedì: la giornata di domani sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti su tutta la bassa Calabria tra cui vibonese e tutto il comparto reggino, dove però non sono previste precipitazioni. Altrove cieli nuvolosi o molto nuvolosi ma non mancheranno comunque locali schiarite. Temperature stazionarie o in lieve aumento con valori massimi compresi tra i 18°C e i 20°C, mentre i valori minimi saranno al di sopra dei 10°C su tutte le coste. Venti ancora dai quadranti meridionali ma con intensità comunque debole e mari generalmente mossi o poco mossi.

Previsioni meteo mercoledì: la giornata di mercoledì vedrà un netto miglioramento rispetto alla giornata precedente con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi ovunque. Qualche addensamento nuvoloso più compatto sarà possibile solo lungo i rilievi ma senza precipitazioni. Temperature senza grandi variazioni con valori che saranno oltre la media stagionale di circa 4°C e possibili punte fino ai 20°C lungo le coste; venti deboli da ponente sul versante tirrenico, mentre altrove soffieranno dapprima dai quadranti meridionali per poi, a partire dalla serata, soffiare da ponente con intensità tra il debole e il moderato. Mari ancora generalmente poco mossi.