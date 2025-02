Lungo le aree costiere invece le temperature minime si manterranno intorno ai 7-9 gradi. Nei territori della bassa Calabria, invece, il termometro segnerà qualche grado in più

La presenza di un’area di alta pressione sul Mediterraneo renderà le condizioni meteorologiche ancora stabili su tutta la Regione e ciò sarà accompagnato da un calo delle temperature specie nei valori minimi.

Weekend stabile e localmente freddo

Durante la giornata di sabato si avranno condizioni meteorologiche stabili su tutta la Regione con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche nube nelle aree interne e nelle ore pomeridiane ma senza rischio di precipitazioni. La situazione rimarrà invariata anche durante la giornata di domenica quando avremo tempo stabile su tutta la nostra Regione e con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi.

Tuttavia dal pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità su gran parte della Calabria ma in particolare nelle aree interne, anche se comunque non sono previste precipitazioni.

Le temperature subiranno però un generale calo nei valori minimi a causa dell’effetto dell’inversione termica che si andrà a creare grazie ai cieli che rimarranno sgombri da nubi; sono previsti infatti valori vicini agli 0°C su quasi tutte le aree interne del Cosentino tra cui Valle del Crati e hinterland di Cosenza, nelle aree interne del Catanzarese e a ridosso dei paesi limitrofi alle Serre e all’ Aspromonte. Valori sotto gli 0°C sono previsti invece nelle aree montuose di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte dove nelle prime 2 aree citate il termometro potrà scendere fino ai -5/-6°C. Lungo le aree costiere invece le temperature si manterranno intorno ai 7-9°C con qualche grado in più sulla bassa Calabria.

Per quanto riguardano le temperature massime invece, esse sono previste in aumento nella giornata di domenica con valori che potranno raggiungere i 18°C nelle aree interne della Valle del Crati, mentre sulle coste il termometro non dovrebbe superare i 15-16°C.