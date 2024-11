Il passaggio della perturbazione sulla nostra regione ha apportato durante le ore notturne locali piovaschi sparsi su parte della Calabria e in particolare sul versante Tirrenico e aree interne. Questi fenomeni dureranno fino al primo mattino ma saranno in rapido dissolvimento già durante la mattinata, mentre altrove invece il tempo si manterrà perlopiù stabile ma tuttavia caratterizzato da nubi sparse. Timido segnale di miglioramento su queste zone lo avremo durante la giornata di giovedì quando su tutta la Regione si avranno condizioni di bel tempo ma con cieli che continueranno ad essere localmente nuvolosi ma con basso rischio di precipitazioni. Rischio che però sarà alto durante le ore serali e notturne quando un debole passaggio instabile interesserà nuovamente le aree Tirreniche e in particolare quelle del Cosentino e del Catanzarese con piovaschi sparsi fin verso le relative aree interne.

Temperature molto miti per il periodo

Se da una parte avremo condizioni meteorologiche che si avvicinano a quelle autunnali, dall’altra ecco che avremo un clima decisamente lontano da quello che dovrebbe essere in questo periodo. Durante la giornata di mercoledì infatti avremo valori decisamente molto miti lungo le aree Joniche della regione dove saranno diffusi valori tra i 26°C e i 28°C con punte fino ai 30°C nelle aree interne del Crotonese e lungo la bassa Calabria. Temperature in lieve calo invece si avranno lungo il versante Tirrenico dove i valori saranno diffusamente intorno ai 23-24°C lungo le coste ma con picchi fino ai 27-28°C nelle aree interne del Cosentino, Vibonese e Reggino. Situazione diversa invece durante la giornata di giovedì: in questo frangente infatti si avrà un generale aumento delle temperature su tutta la regione com valori che saranno diffusi intorno ai 27-28°C ma con picchi che potranno superare localmente i 30°C specie nelle aree interne della Valle del Crati, Piana di Sibari, Marchesato Crotonese, Piana di Gioia Tauro e aree interne del Vibonese.