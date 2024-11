Insiste l'instabilità sulla Calabria. Aria fredda in quota infatti causerà anche durante il weekend la formazione di temporali nelle ore pomeridiane in particolare nelle aree interne con sconfinamenti fin verso i litorali.

Domani sole a tratti e nubi sui rilievi

Nella giornata di domani, sabato, avremo una mattinata stabile e soleggiata su tutta la Calabria; nel primo pomeriggio nubi in aumento nelle aree interne di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con possibili temporali anche di forte intensità. Come di consueto le precipitazioni potranno sconfinare verso le aree limitrofe e in particolare sul Cosentino tirrenico, catanzarese sia jonico che tirrenico e sul reggino jonico. Va meglio invece nelle restanti zone con cieli perlopiù poco nuvolosi. Migliora ovunque in serata. Le temperature saranno ancora stazionarie con valori massimi intorno ai 23-25°C, venti deboli con direzione variabile e mari generalmente poco mossi.

Domenica possibili temporali

Situazione pressoché identica nella giornata di domenica, quando avremo una mattinata stabile su tutta la regione e cieli che si manterranno perlopiù poco nuvolosi. Attenzione poi nel primo pomeriggio con nubi in aumento nelle aree interne con possibilità di forti temporali. Le precipitazioni questa volta potranno sconfinare in particolare sull'alta Calabria tirrenica e catanzarese sia jonico che Tirrenico. Migliora ovunque in serata. Temperature sempre stazionarie e senza grandi variazioni con valori massimi intorno ai 23-25°C, venti ancora deboli con direzione variabile e mari generalmente poco mossi.