La fine di maggio si sta rivelando molto variabile e con condizioni di instabilità soprattutto pomeridiana. Questo a causa dell’area di bassa pressione presente sul nord Italia capace di apportare infiltrazioni di aria fresca in quota con conseguente formazione di piogge e temporali convettivi che dai monti sconfinano localmente fin verso le coste.

Settimana prettamente variabile

Nei prossimi giorni il trend rimarrà immutato, con le correnti di aria fresca che continueranno ad affluire fin verso la nostra regione causando piogge e temporali nelle ore pomeridiane sui monti. Le aree più colpite saranno le stesse di questi ultimi giorni: la formazione convettiva infatti si formerà nelle aree interne della Sila, Pollino, e Sila greca con piogge e locali temporali di forte intensità. Le precipitazioni poi potranno sconfinare fin verso le aree Joniche del Cosentino, Crotonese e Catanzarese dove anche qui non sono da escludere piogge localmente intense. Altrove invece le condizioni meteorologiche si manterranno perlopiù stabili con cieli che si manterranno nuvolosi ma con basso rischio di precipitazioni.

Dal weekend tempo stabile e temperature in aumento

Se la fine del mese di maggio sarà contraddistinta da locale instabilità e temperature in media con il periodo, ecco che a partire dal weekend le cose potrebbero cambiare. Un’area di bassa pressione si andrà a collocare sulle regioni del Nord Italia apportando forti temporali sulle medesime zone; di conseguenza il Sud Italia e la Calabria saranno interessate da un forte richiamo di aria calda dai quadranti meridionali, il quale causerà un generale e netto aumento delle temperature. Secondo le ultime emissioni modellistiche infatti entro sabato 1 giugno, giorno in cui inizierà l’estate meteorologica, le temperature subiranno un aumento di circa 10°C alla quota di 1500m, passando dunque dai 10-12°C attuali ai 20°C previsti per il weekend. Questo vorrà dire che lungo le coste e in pianure i valori potranno raggiungere diffusamente i 27-28°C con picchi oltre i 31-32°C nelle aree interne del Cosentino, Crotonese, Vibonese e Reggino. Il tutto condito da condizioni meteorologiche stabili su tutta la Regione. Ovviamente questa è ancora una tendenza che dovrà subire degli aggiornamenti, vi invitiamo dunque a continuare a seguirci.