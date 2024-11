Continua il tempo instabile sulla nostra regione. Ciò è dovuto ad un'area di bassa pressione che sta persistendo sul Mar Tirreno, capace di richiamare aria umida da Sud verso le regioni del Meridione.

La giornata di domani 2 marzo inizierà con tempo stabile su tutta la regione e cieli che si manterranno perlopiù parzialmente nuvolosi o nuvolosi ma con basso rischio di pioggia; dal tardo mattino nuvole in aumento con possibili piogge dapprima sul versante tirrenico per poi espandersi sul resto della regione entro il pomeriggio. Nevicate possibili a partire dai 1200-1300m di quota specie su Sila e Pollino. Migliora poi in serata. Le temperature saranno stazionarie con valori massimi intorno ai 13-15°C e valori minimi intorno ai 5-7°C. Venti moderati dai quadranti meridionali e mari generalmente mossi.

Per la giornata di venerdì ci attendiamo una giornata pressoché simile a quella precedente: avremo infatti una prima mattinata stabile su tutta la regione con cieli nuvolosi ma con basso rischio di precipitazioni; dal tardo pomeriggio nuvole in aumento ovunque con piogge sparse dapprima sul versante Tirrenico e successivamente su quello jonico. Deboli nevicate ancora sui monti a partire sempre dalla quota di 1200-1300m. Temperature stazionarie e senza grandi variazioni e venti che soffieranno con intensità tra debole e moderato dai quadranti meridionali. Mari generalmente mossi.