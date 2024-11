Le folate più forti sul versante jonico, mentre quello tirrenico sarà interessato dalla pioggia. Ecco le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 10 marzo

Dopo un inizio di settimana con tempo uggioso su gran parte della Calabria e con poche piogge, ecco che a ridosso del weekend una perturbazione atlantica da Nord raggiungerà il Sud Italia e la nostra regione, apportando generale maltempo specie sui versanti tirrenici e un notevole rinforzo dei venti.

Per oggi, attendiamo una mattinata variabile su tutta la Calabria con qualche possibile piovasco solo lungo la fascia tirrenica cosentina. A partire dal pomeriggio però nuvolosità in aumento su tutta la Calabria con piogge sparse a tratti anche temporalesche lungo tutto il versante tirrenico e in particolare su Cosentino e Catanzarese con possibili sconfinamenti fin verso le zone joniche reggine e catanzaresi. Più asciutto invece lungo il comparto crotonese.

Temperature in generale rialzo con valori massimi intorno ai 17-18°C e valori minimi molto elevati per il periodo e oltre i 13-14°C. Attenzione ai venti: sono previste infatti raffiche moderate/forti lungo il versante tirrenico con raffiche che potranno raggiungere i 50-60 km/h, ma saranno molto più intense lungo il settore jonico e in particolare su Reggino e Catanzarese dove saranno possibili valori fino ai 90-100 km/h. Mari generalmente mossi o molto mossi specie il tirreno.