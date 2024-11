Un vortice di bassa pressione, nel corso di questo fine settimana, interesserà prevalentemente la zona ad ovest della nostra Penisola e ciò apporterà in Calabria un weekend con tempo stabile e temperature nelle medie o leggermente al di sopra.

Previsioni meteo sabato

Durante la mattinata avremo cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, ad eccezione della presenza di nuvolosità bassa sparsa lungo il comparto jonico, Valle del Crati e Piana di Sibari dove saranno possibili locali foschie in dissolvimento durante l’arco mattutino. Nel pomeriggio avremo invece il passaggio di nubi sparse su gran parte della Calabria ma non sono previste comunque precipitazioni. Stabile invece in serata e nottata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature senza grandi variazioni di rilievo con valori massimi intorno ai 21-24°C, mentre i valori minimi saranno localmente frizzantini.

Previsioni meteo domenica

Durante la giornata di domenica si avranno condizioni meteorologiche stabili su tutta la Calabria ma tuttavia si avranno cieli perlopiù parzialmente nuvolosi o localmente nuvolosi specie lungo l’area jonica e le aree interne, ma non sono previsti comunque fenomeni. Le temperature rimarranno invariate ovunque con valori leggermente al di sopra del periodo.