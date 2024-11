Da ieri sulla nostra regione il termometro è in salita, con picchi della colonnina fino a 30°C. Questo clima anomalo avrà però vita breve: dalla serata del 16 aprile temperature in picchiata

Lo scenario meteorologico ha dell’incredibile in questo periodo. Un potente anticiclone sta apportando, dalla giornata di ieri, temperature molto elevate su tutt’Italia e perfino su Francia, Spagna e Portogallo con valori oltre la media localmente anche di 15°C. Situazione analoga sulla nostra regione con il termometro che localmente raggiungerà in questo weekend picchi fino ai 30°C.

Caldo anomalo sulla Calabria

Come detto dunque l’anticiclone di origine subtropicale sta inglobando tutta la Calabria con temperature pienamente estive. In questo weekend infatti il termometro è previsto oltre la media di circa 10°C e ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure le temperature saranno comprese tra i 25°C e i 28°C, con picchi fino ai 30-31°C nella Valle del Crati, Piana di Sibari e Marchesato.

Il caldo si farà sentire anche in montagna con valori che raggiungeranno i 20-21°C su tutti i principali villaggi, mentre sulla cima della Sila, a circa 2000 m di quota, si raggiungeranno valori addirittura di 16-17°C come se fossimo in piena estate. Questo trend durerà fino alla giornata di Lunedì accompagnato da tempo stabile su tutta la regione e cieli prevalentemente soleggiati.

Cambio di scena: torna l’inverno da mercoledì

Questo clima anomalo avrà però vita breve: a partire dalla serata di martedì 16 aprile infatti, aria fredda di origine polare marittima raggiungerà il Sud Italia apportando un forte calo delle temperature. Secondo le ultime emissioni modellistiche, soprattutto dalla giornata di mercoledì avremo un calo di oltre 10-12°C su tutta o Calabria: ciò vorrà dire che durante le ore diurne difficilmente le temperature supereranno i 16-17°C. Attenzione anche nelle aree interne durante le ore notturne e primo mattino dove saranno molto probabili locali gelate tardive. Si passerà dunque da un clima estivo ad uno invernale in poche ore con enormi sbalzi termici.