Temperature in generale calo su tutta la regione e venti in rinforzo. Durante la giornata di domani possibili piovaschi sparsi potranno interessare l'alto tirrenico e relative zone interne

Il weekend delle Palme sarà caratterizzato da tempo variabile su tutta la regione con nuvole sparse e poche piogge specie sul settore tirrenico. Temperature in generale calo e venti in rinforzo; ma andiamo nel dettaglio:



La giornata di sabato 1 aprile, sarà caratterizzata da una giornata prettamente variabile con cieli poco nuvolosi o localmente nuvolosi. Possibili piovaschi sparsi potranno interessare l'alto tirrenico e relative zone interne. Le temperature saranno in lieve calo con valori massimi intorno ai 16-18°C e valori minimi ancora al di sopra dei 10-12°C. Attenzione ai venti che saranno in forte rinforzo da ponente: sono previste raffiche fino ai 60 km/h sul settore Tirrenico ma le raffiche più intense le si avranno nelle aree joniche catanzaresi, reggine e crotonesi dove potranno raggiungere i 90 km/h. Mari generalmente molto mossi.

La giornata di domenica sarà pressoché identica alla giornata precedente: avremo infatti ancora cieli nuvolosi su gran parte della Calabria con possibili piovaschi lungo il comparto tirrenico ma non degne di nota. Attenzione però dalla tarda serata/ nottata, quando una perturbazione pilotata da un vortice di bassa pressione apporterà un generale maltempo a tratti intenso a partire dalle aree joniche per poi espandersi su tutta la regione. Le temperature saranno perlopiù stazionarie durante la giornata ma in generale netto calo dalla serata/nottata; venti dapprima moderati dai quadranti occidentali per poi predisporsi dai quadranti meridionali. Mari generalmente mossi.