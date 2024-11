In Florida sono in corso le ultime grandi evacuazioni per mettere le persone al sicuro dalle conseguenze del passaggio di Milton, il violento uragano che dopo aver attraversato il golfo del Messico dovrebbe raggiungere le coste degli Stati Uniti nella notte tra mercoledì e giovedì.

Dopo essere stato declassato a categoria 4, martedì l’uragano è stato nuovamente classificato a categoria 5, secondo la scala Saffir-Simpson usata per l’intensità gli uragani, con venti che hanno raggiunto i 260 km/h: l’intensità di questi venti possono abbattere interi alberi, far crollare tralicci, provocare grossi danni ad abitazioni e travolgere oggetti pesanti.

In più, sempre in Florida, è appena passata anche la tempesta Helene che ha provocato la morte di oltre 200 persone ed estesi danni in vari stati del sud degli Stati Uniti. Helene aveva raggiunto la Florida come uragano di categoria 4 per poi perdere d’intensità.

L’appello: «Evacuate finché siete in tempo»

«Esorto tutti coloro che si trovano sul percorso dell’uragano Milton a seguire le indicazioni delle autorità locali e rispettare tutte le istruzioni di sicurezza», ha scritto su X il presidente Biden. «Se siete sotto ordine di evacuazione, dovreste evacuare immediatamente, finché è ancora sicuro farlo. Si tratta di una questione di vita o di morte. Migliaia di operatori federali sono già sul campo nel Sud-Est degli Stati Uniti per fornire le risorse necessarie il più rapidamente possibile», ha scritto ancora Biden, aggiungendo che la priorità è «aumentare la dimensione e la presenza dei nostri sforzi, poiché ci stiamo preparando per un altro potenziale uragano catastrofico in arrivo in Florida».

Il precedente

L’ultimo grande uragano registrato nell’area risale al 1921. Da allora le tempeste hanno risparmiato Tampa Bay, almeno fino a due settimane fa, quando Helene si è abbattuta nel nord. E proprio mentre ancora si contano i danni di Helene arriva l’uragano Milton, che potrebbe far salire il livello delle acque fino a 4 metri e mezzo.