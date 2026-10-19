Durante gli ultimi giorni la Calabria è stata caratterizzata da tempo stabile praticamente ovunque grazie all’anticiclone che sta interessando l'intero Mediterraneo. Tuttavia però una bassa pressione sui Balcani ha causato l'arrivo di aria più fredda con temperature che hanno subito un generale calo e valori al di sotto delle medie stagionali.

La nuova settimana però si aprirà con qualche novità: una vasta area di bassa pressione a ridosso della Spagna richiamerà aria molto mite e umida dai quadranti meridionali capace di apportare locale instabilità.

Soprattutto nella giornata di oggi infatti piogge sparse interesseranno parte della Calabria in particolare quella Jonica con precipitazioni su Reggino e basso Catanzarese; altrove invece il tempo si manterrà stabile e con cieli parzialmente nuvolosi. Tale bassa pressione però scenderà di latitudine a metà settimana dove sarà possibile un coinvolgimento dell'intera regione con piogge sparse e locali temporali.