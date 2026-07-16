Italia sempre più nella morsa del grande caldo. Secondo l'ultimo bollettino delle ondate di calore emesso dal ministero della Salute, sabato 18 luglio le città da "bollino rosso" (allerta di livello 3, la più elevata) diventeranno 19: alle 16 di domani (Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari e Palermo) si aggiungeranno infatti Ancona, Civitavecchia e Catania. Le città da "bollino arancione" (allerta di livello 2) saranno 8 domani (Verona, Ancona, Civitavecchia, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina e Catania) e 5 sabato (Verona, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Messina).