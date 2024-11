Tra metà e fine settimana arriverà poi il clou dell'ondata con valori che potranno raggiungere addirittura i 45°C nelle aree interne. Le previsioni per 18 e 19 luglio

Continua senza sosta l'ondata di caldo africano sulla Calabria. Questo a causa della risalita di aria sempre più calda e rovente verso il Mediterraneo capace di far registrare temperature quasi eccezionali alla quota di 1500m.

Nei prossimi giorni la situazione sarà pressoché identica: per la giornata di domani martedì 18 luglio avremo condizioni di tempo stabile su tutta la Calabria con cieli che si manterranno soleggiati per l'intero arco giornaliero. Temperature molto elevate specie sul settore jonico dove si potranno raggiungere i 38-39°C lungo tutte le coste dal cosentino al crotonese fino a quelle del reggino. Temperature meno elevate invece lungo il settore tirrenico ma qui entrerà in gioco il tasso di umidità il quale sarà elevato e farà percepire il caldo il modo molto più intenso. Attenzione poi nelle aree interne cosentine e crotonesi dove si potranno raggiungere i 41-42°C, anche se comunque saranno valori estremamente secchi.



Giornata simile quella di mercoledì: le condizioni meteo resteranno sempre invariate con sole splendente su tutta la Regione. Le temperature rimarranno ancora elevate con valori intorno ai 38°C su tutto il settore jonico; meno elevati ancora lungo quello tirrenico ma i venti da ovest faranno aumentare il tasso di umidità con indice di calore elevato. 40°C diffusi invece nelle aree interne cosentine e crotonesi con picchi fino a 41-42°C.

Tra metà settimana e il fine settimana arriverà poi il clou di questa ondata di caldo con valori che potranno raggiungere addirittura i 45°C nelle aree interne mentre sulle coste saranno molto più diffusi i 40°C.