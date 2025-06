Dopo un primo picco del caldo che ha interessato la giornata di ieri con punte fino ai 39°C nelle aree più interne, ecco che nella giornata odierna avremo un generale aumento termico soprattutto lungo le aree joniche della Regione, mentre continueranno punte di 38-39°C nelle aree interne e vallive.

Previsioni e temperature 27 giugno

Durante la giornata odierna e per quanto riguardano le condizioni meteorologiche non ci saranno particolari variazioni con tempo che rimarrà stabile ovunque e cieli prettamente soleggiati. Da segnalare solo qualche nube in formazione nelle ore pomeridiane nelle aree montuose dove non sono da escludere qualche debole e veloce piovasco specie sulla Sila Piccola.

Le temperature dunque sono previste in leggero rialzo: sui versanti Jonici sono previsti valori intorno ai 36°C su Catanzarese, Reggino, Cosentino e Crotonese a causa dei venti di caduta che soffieranno da ovest con caldo che sarà comunque non troppo umido. Lungo i versanti tirrenici le temperature saranno meno roventi e con valori che saranno compresi tra i 28°C e i 30°C ma con l’afa che sarà l’assoluta protagonista causando un’accentuazione della sensazione di calore. Valori più elevati li registreremo invece nelle aree interne e in particolare nel Cosentino dove si potranno raggiungere i 38-39°C sulla Valle del Crati e Piana di Sibari. Caldo intenso anche nelle aree interne del Marchesato Crotonese e Vibonese con temperature a ridosso dei 36-37°C.

Caldo in diminuzione nel weekend

Tale ondata subirà una pausa durante il weekend: infiltrazioni di aria fresca in quota infatti apporteranno un generale calo delle temperature su gran parte della Calabria a causa dell’arrivo di venti di maestrale. È previsto un calo di circa 4-5°C con temperature che torneranno nella media del periodo o leggermente al di sopra tra sabato e domenica con caldo dunque che continuerà ma sarà meno intenso rispetto ai giorni precedenti.