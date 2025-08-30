La perturbazione ha raggiunto la regione. A Soveria Mannelli un fulmine si è scagliato contro un albero adiacente all’ospedale. Segnalati anche locali disagi alla circolazione
Come da previsione la coda della perturbazione ha raggiunto la Calabria. Fin dal mattino infatti piogge e temporali stanno interessando il territorio tirrenico cosentino dove, con il loro spostamento, raggiungono anche le aree interne, joniche e il territorio del Catanzarese. Qui si segnalano infatti precipitazioni intense accompagnate da forti raffiche di vento in particolare nelle aree interne dove si registrano anche locali disagi alla circolazione.
A Soveria Mannelli un fulmine si è scagliato contro un albero adiacente al presidio ospedaliero senza causare, per fortuna, danni a persone