Come previsto, il fronte temporalesco ha raggiunto la Calabria nelle prime ore della notte apportando temporali localmente di forte intensità su tutta la regione accompagnati da forti raffiche di vento e un notevole calo delle temperature. Le precipitazioni più intense si sono registrate tra il Catanzarese tirrenico e il Cosentino tirrenico dove spiccano valori di circa 45 mm. Piogge che anche nella giornata odierna stanno interessando l'area tirrenica ma in particolare quella della bassa Calabria, dove le condizioni meteo risultano di spiccata variabilità. Da segnalare anche nelle prime ore del mattino lo sviluppo di una tromba marina a largo del Cosentino e in particolare a Sangineto, dove comunque non ha apportato danni a cose o persone.

Le previsioni in Calabria per domani 6 agosto

Per la giornata di domani ci attendiamo una giornata stabile su tutta la Regione con cieli che si manterranno a tratti nuvolosi specie sul comparto tirrenico dove però non sono previste precipitazioni. Temperature stazionarie e al di sotto dei 30°C su quasi tutta la Calabria per via dei venti di Maestrale che soffieranno: essi risulteranno moderati su tutta la costa tirrenica e sull'alto Jonio, mentre sul resto della Regione e in particolare tra catanzarese jonico e reggino jonico essi soffieranno con intensità localmente forte con raffiche che potranno raggiungere i 70-80 km/h. Di conseguenza i mari risulteranno mossi.