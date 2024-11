La coda della tempesta Ciaran ha colpito nella nottata il Nord Italia e in particolare la Toscana, con diverse alluvioni e purtroppo anche morti e dispersi. Nelle prossime ore la perturbazione scivolerà verso Sud interessando anche la nostra regione.

Piogge e temporali sulla Calabria

Il maltempo inizierà a fare sul serio anche sulla Calabria. Già dalla mattinata diversi acquazzoni stanno interessando le aree tirreniche cosentine ma attenzione nelle prossime ore: il fronte perturbato raggiungerà la regione tra la serata odierna e la giornata di domani apportando forti temporali accompagnati da intense raffiche di vento. Le ultime emissioni modellistiche confermano che le zone più colpite saranno quelle tirreniche e in particolare il Cosentino, Catanzarese e Vibonese dove sono possibili accumuli compresi tra i 50mm e i 70 mm.

Piogge abbondanti si avranno anche nelle relative zone interne e, seppur in maniera meno intensa, anche lungo il settore jonico. Qui le zone più colpite saranno quelle del Cosentino, Catanzarese e parte del Reggino dove secondo gli ultimi aggiornamenti, si potranno avere picchi fino ai 25-30 mm. La perturbazione non porterà solo maltempo: il suo arrivo infatti causerà anche il rinforzo dei venti dai quadranti occidentali con raffiche localmente forti e oltre i 70-80 km/h. In merito a ciò la Protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta di livello 1 su tutta la Calabria.

Temperature in calo e primi fiocchi di neve

Dopo un autunno iniziato nel peggior modo possibile, ecco che questa fase di maltempo regalerà un primo assaggio autunnale per quanto riguarda le temperature. L’arrivo della perturbazione infatti apporterà un deciso calo delle temperature su tutta la Calabria con valori che si andranno a mantenere al di sotto delle medie stagionali. Da segnalare in questo frangente e soprattutto nelle prime ore di domani, la possibilità di qualche fiocco di neve sulle vette più alte della Sila e del Pollino dove non si escludono anche locali e timide imbiancate a partire dai 1800 m di quota.