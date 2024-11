Il ciclone mediterraneo che ha apportato maltempo durante la metà della settimana è oramai un lungo ricordo. L'anticiclone infatti sta per prendere possesso della Calabria, il quale apporterà ben tempo ovunque e temperature in generale aumento. Ecco intanto le condizioni meteo ad inizio della nuova settimana:

Previsioni meteo lunedì: la giornata di lunedì sarà caratterizzata da tempo stabile su tutta la Regione con cieli che si manterranno perlopiù parzialmente nuvolosi. Qualche possibile annuvolamento più compatto lo si avrà lungo la costa ionica crotonese e cosentina dove saranno probabili locali piovaschi tra la mattina e il primo pomeriggio. Temperature in lieve calo a causa di correnti fredde dai Balcani con valori massimi tra i 10°C e i 12°C e valori minimi ancora localmente freddi. Venti moderati dai quadranti nord orientali e mari mossi.

Previsioni meteo martedì: netto miglioramento per la giornata di martedì, quando l'anticiclone prenderà possesso della Calabria. È previsto infatti tempo stabile su tutta la Regione per l'intero arco giornaliero con cieli soleggiati o al massimo poco nuvolosi. Temperature in aumento su tutta la Calabria nei valori massimi, mentre saranno ancora localmente bassi nei valori minimi. Venti ancora moderati dai quadranti nord occidentali e mari mossi.