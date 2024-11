Ormai ci siamo: l’Epifania tutte le feste porta via ma in questo caso anche l’anticiclone che ha apportato tempo stabile e temperature anomale su tutta la regione. Già dalla serata di oggi infatti la perturbazione inizierà a scendere di latitudine raggiungendo la Calabria e apportando piogge localmente forti sul settore tirrenico e, successivamente, sulle aree interne e joniche. Attenzione però anche ai venti, i quali saranno molto forti e localmente di tempesta.

Venti di tempesta sulla Calabria, prestare attenzione

Come anticipato nei giorni scorsi, l’arrivo della perturbazione farà aumentare vertiginosamente l’intensità del vento a causa del repentino calo della pressione atmosferica. A partire dalla serata ma soprattutto tra la nottata e la giornata di domani 7 gennaio sulla Calabria si avranno forti raffiche di vento paragonabili a quelle di una tempesta o, addirittura, a quelli di uragano. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti si avranno raffiche tra gli 80 e i 90 km/h lungo tutto il settore Tirrenico con possibili disagi; ciò causerà inevitabilmente anche un aumento del moto ondoso marino su tutte le coste esposte con mari che risulteranno molto agitati e onde che potranno superare i 5-6 m di altezza. Attenzione però anche lungo le aree joniche e lungo i crinali dei monti: qui infatti si andrà a creare l’effetto di caduta e ciò vorrà dire che le raffiche previste saranno superiori anche ai 100 km/h specie sul Catanzarese e Reggino dove, anche qui, non si escludono locali disagi.

Forti piogge e nevicate sui monti

L’arrivo della perturbazione non porterà solo con sé forti venti ma anche piogge localmente intense e nevicate sui monti. Già in queste ore le prime piogge stanno interessando la Calabria centro-settentrionale ma, nella giornata di domani le condizioni meteo andranno a peggiorare. Già dalle prime ore della notte infatti forti piogge e temporali interesseranno dapprima il comparto tirrenico con precipitazioni intense specie sul Cosentino e Catanzarese e, col passare delle ore, il maltempo si espanderà anche sulle relative aree interne e zone joniche dove anche sono previsti locali temporali specie sul comparto catanzarese. Mentre sulle quote basse regna la pioggia, a partire dai 1200 m di quota ecco che tornerà la tanto attesa neve invernale: secondo gli ultimi aggiornamenti infatti sono previste nevicate localmente intense con possibili accumuli oltre i 50 cm specie su Sila e Pollino con temperature in forte calo e possibili gelate nelle ore notturne.

In merito a queste previsioni, la Protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta gialla su tutta la Calabria.