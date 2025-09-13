Dopo la veloce ma localmente intensa perturbazione di giovedì, l'anticiclone è tornato alla carica impossessandosi nuovamente della nostra regione. Le temperature però si manterranno nelle medie del periodo o leggermente al di sopra con clima quindi molto gradevole e tempo stabile.

Previsioni meteo weekend

Durante il weekend dunque la Calabria sarà interessata dalla presenza dell'anticiclone: le condizioni meteorologiche si manterranno stabili su tutta la regione con cieli che si registreranno sereni o poco nuvolosi ovunque. Da segnalare solo qualche possibile addensamento nuvoloso nelle ore centrali della giornata nelle aree montuose, ma non sono previste comunque precipitazioni.

Le temperature dunque sono previste stazionarie e nelle medie del periodo: lungo le coste infatti si registreranno valori intorno ai 28-30°C sia sui settori tirrenici che su quelli jonici, mentre qualche picco più elevato ma solo fino ai 32-33°C sarà possibile nelle aree più interne del Cosentino, Crotonese e Reggino. Temperature frizzantine invece nelle ore notturne e prime ore del mattino in particolare nelle aree montuose dove il termometro potrà scendere intorno ai 7-8°C sulla Sila e sul Pollino.