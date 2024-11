Un’area di bassa pressione che sta interessando le aree del centro Nord Italia causerà l’arrivo di correnti occidentali sulla nostra Regione, apportando tempo variabile e temperature un po’ più basse rispetto agli ultimi giorni.

Inizio settimana con temperature normali e tempo variabile

L’inizio della settimana sarà caratterizzato dunque dall’arrivo di correnti da ovest su tutta la Regione causata dall’area di bassa pressione presente sulle regioni del centro Nord Italia. Ciò causerà per la Calabria tempo perlopiù variabile fino alla giornata di mercoledì con giornate che saranno caratterizzate da locale nuvolosità ma che non porteranno fenomeni degni di nota. Le correnti occidentali apporteranno anche un ridimensionamento al termometro: dopo picchi molto elevati infatti, le temperature sono previste in generale ma lieve calo su tutta la Regione con valori massimi che localmente non andranno al di sopra dei 26-27°C e addirittura, specie lungo le aree Tirreniche, il termometro raggiungerà valori massimi intorno ai 23-24°C. Questo vorrà dire che le temperature si manterranno dunque leggermente al di sopra delle medie stagionali di circa 2-3°C, a differenza di questi ultimi giorni in cui l’anomalia termica raggiungeva gli 8-10°C.

Da giovedì tempo stabile e caldo africano

Ecco però che a partire da metà settimana un promontorio di matrice africana raggiungerà il Mediterraneo apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche e temperature in netto aumento. Questo sarà causato da un affondo atlantico sulla Penisola Iberica e farà si che il richiamo di aria calda raggiunga il Mediterraneo centrale. Fino a domenica dunque avremo tempo stabile e soleggiato su tutta la Regione con clima tipicamente estivo: secondo gli ultimi aggiornamenti le temperature sono previste in aumento di circa 8-10°C con valori che sulle coste saranno compresi tra i 27 e i 29-30°C in particolare sulle aree Joniche, mentre si potranno raggiungere picchi fino ai 33-34°C nelle aree interne e in particolare in quelle della Valle del Crati, Piana di Sibari, Marchesato e Piana di Gioia Tauro.