Durante il fine settimana sulla regione continuerà ad affluire aria piuttosto fresca in quota da est che causerà locale instabilità pomeridiana

Il vortice depressionario complice del maltempo che ha interessato la Calabria è ormai scivolato verso Sud-est, apportando un generale miglioramento delle condizioni meteo. Tuttavia durante questa settimana sulla Calabria continuerà ad affluire aria piuttosto fresca in quota da est capace di mantenere le temperature in media con il periodo e di causare locale instabilità prettamente pomeridiana.

Instabilità che interesserà fino alla giornata di sabato 30 settembre soprattutto le aree interne della Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con piogge e temporali localmente anche di forte intensità in sconfinamento verso le aree joniche specie catanzaresi e reggine. Le temperature come detto rimarranno stazionarie e in media con il periodo almeno fino ai primissimi giorni di ottobre, con valori che sulle coste saranno compresi tra i 24-26°C durante le ore diurne, mentre scenderanno localmente al di sotto dei 20°C nelle ore notturne. Farà più caldo invece sulle regioni del Centro-nord Italia a causa di un richiamo di aria africana grazie all'affondo di aria atlantica a ovest della Penisola Iberica.