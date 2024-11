Come da previsioni ecco che il caldo rovente ha abbandonato la nostra Regione. Aria più fresca atlantica infatti ha fatto ingresso nella giornata di ieri apportando un primo calo delle temperature e nella giornata odierna, il calo sarà ancora più sostanzioso con valori che si stabilizzeranno intorno alla media del periodo.

Forti venti sulla Calabria Jonica

L’arrivo delle correnti atlantiche, oltre a far abbassare di molto il termometro, sta causando un notevole aumento dei venti. Soprattutto sulle aree Joniche infatti i venti di ponente sono localmente molto forti con raffiche che si aggirano tra i 60 km/h e i 90 km/h. Proprio nel Catanzarese e in particolare a Soverato il vento forte ha causato la caduta di diversi alberi sia lungo la carreggiata e sia sul lungomare, non apportando comunque danni a cose o persone. Nelle prossime ore i venti continueranno ancora a soffiare molto forte su tutte le aree Joniche Cosentine, Catanzaresi e Reggine con raffiche che potranno raggiungere nuovamente gli 80-90 km/h.

Domenica soleggiata e temperature gradevoli

Per quanto riguardano le condizioni meteorologiche, l’arrivo delle correnti atlantiche causeranno un generale aumento della nuvolosità solo lungo le coste Tirreniche con cieli che si manterranno poco o parzialmente nuvolosi ma senza alcun rischio di precipitazioni. Altrove invece il tempo rimarrà stabile per l’intero arco giornaliero con cieli soleggiati ovunque. Come accennato prima avremo un ulteriore calo delle temperature su tutta la Calabria: secondo gli ultimi aggiornamenti infatti lungo il comparto Tirrenico difficilmente il termometro supererà i 23-25°C regalando così una giornata molto gradevole. Qualche grado in più lo troveremo invece lungo le aree Joniche con temperature che non dovrebbero però superare i 30-32°C con qualche picco leggermente al di sopra solo nelle aree interne Crotonesi ma anche qui comunque la giornata vivrà in un contesto molto gradevole.