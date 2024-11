Copernicus, il servizio che si occupa dell’osservazione della Terra per conto dell’Unione Europea, conferma che la temperatura media del mese di Luglio 2023 è stata la più alta che si sia mai registrata per qualunque mese, da quando esistono le rilevazioni scientifiche. Dal rapporto fornito, Luglio 2023 è stato di 0,72°C più caldo della media 1991-2020, e di 0,33°C superiore al precedente mese più caldo mai registrato, il luglio del 2019. La temperatura media globale ha temporaneamente superato la soglia di 1,5°C al di sopra del livello preindustriale (1850-1900) durante la prima e la terza settimana del mese. La temperatura media globale per i primi 23 giorni di Luglio è stata di 16,95°C ( qualcosina in più rispetto al record di 16,63 del luglio 2019).

Anche la temperatura del mare a luglio è aumentata. Le temperature dei nostri mari sono state di 0,51°C sopra la media 1991-2020. Quella registrata nel Nord Atlantico è stata di 1,05°C sopra la media. Temperature altissime si sono avute anche in Groenlandia e nel Mare del Labrador, nel bacino dei Caraibi e nel Mediterraneo. Il riscaldamento del Pacifico centro-orientale, noto comunemente come El Nino, si è avuto anche durante il mese di luglio.