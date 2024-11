Sia nella giornata di festa di giovedì che da venerdì e per tutto il weekend su tutto il territorio regionale non mancherà la pioggia, con temperature al di sotto delle medie stagionali di circa 7-8 °C

Il mese di aprile è travestito d’inverno. Correnti di aria polare infatti da diversi giorni stanno interessando la nostra regione con temperature ben al di sotto delle medie stagionali e locale maltempo. Durante il ponte del 25 aprile ulteriore aria fredda irromperà sul Mediterraneo causando un ulteriore calo delle temperature.

Previsioni meteo 25 aprile

Durante la giornata del 25 aprile le condizioni meteorologiche sulla Calabria saranno variabili ovunque ad iniziare dal comparto Tirrenico, dove saranno possibili piovaschi sparsi dal Cosentino fin verso il Vibonese. Le precipitazioni potranno sconfinare fin verso le relative aree interne con possibili fiocchi di neve a partire dai 1200 m di quota su Sila, Pollino e Aspromonte. Più asciutto invece rimarrà il comparto Jonico dove avremo una giornata pressoché parzialmente nuvolosa ma con basso rischio di precipitazioni. L’aria fredda che però irromperà sulla regione manterrà le temperature localmente fredde con valori che si riveleranno al di sotto delle medie stagionali di circa 7-8°C e con il termometro che faticherà a superare i 14-15°C in pieno giorno lungo le coste.

Possibili piogge nel weekend del 25 aprile

Ecco però che, passata la giornata di festa, il lungo ponte potrà essere caratterizzato da maltempo sparso sulla regione. Infatti se nella giornata di venerdì 26 aprile le condizioni meteorologiche si manterranno grossomodo stabili, ecco che durante il weekend ma soprattutto nella giornata di sabato 27 aprile una perturbazione da Sud raggiungerà il nostro territorio regionale con piogge, fin dal mattino, a partire dalla bassa Calabria per poi interessare tutta la Calabria. In questo frangente le temperature subiranno un repentino aumento mantenendosi dunque nelle medie del periodo anche se al suolo ciò non verrà molto percepito complice il cielo coperto e le precipitazioni che ci saranno.