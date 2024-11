La colonnina di mercurio farà registrare valori in calo di 7-8 gradi inizialmente sul Tirreno e successivamente su tutto il territorio regionale

Dopo l’ennesimo weekend trascorso con temperature quasi roventi su tutta la Calabria, ecco che a partire da oggi un’intensa perturbazione atlantica porterà fine alla calura estiva di questi mesi.

Lunedì con maltempo sparso e calo termico

Una saccatura di origine atlantica, dopo aver interessato le regioni centro Settentrionali, scivolerà nella giornata di oggi al Sud Italia e sulla nostra Regione apportando maltempo sparso ovunque. Già dalla mattinata infatti le precipitazioni inizieranno ad interessare le aree Tirreniche Cosentine, Catanzaresi, Vibonesi e Reggine con fenomeni localmente intensi e temporaleschi. Nel corso della mattinata le precipitazioni si espanderanno nelle aree interne e sulle aree Joniche in particolare del Catanzarese e del Reggino dove anche in queste aree sono possibili fenomeni localmente intensi.

Un po’ più riparato invece rimarrà il settore Joniche Crotonese e parte del Cosentino dove potranno verificarsi piovaschi ma di minore intensità. Generale miglioramento in serata quando avremo ampie schiarite su gran parte della Regione anche se non sono da escludere residue piogge lungo le coste Tirreniche. Ad accompagnare la perturbazione sarà anche un generale calo delle temperature. Sono previsti infatti valori in calo di circa 7-8°C dapprima sul settore Tirrenico e successivamente, specie dal pomeriggio, anche sul resto della Regione con valori che si manterranno nelle medie del periodo.

In merito a tutto ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta gialla sull’intero territorio Regionale. Il bollettino prevede «dalle prime ore di domani si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento».