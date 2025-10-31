Catanzarese e Crotonese sotto la pioggia: ancora temporali e allagamenti. Un nuovo peggioramento è previsto nel pomeriggio, con schiarite in arrivo solo dalla tarda serata

Il maltempo sta sferzando la Calabria Jonica. In particolare su Catanzarese e Crotonese infatti forti temporali stanno apportando disagi con allagamenti sparsi e straripamenti di torrenti.

Dopo una brevissima pausa dei fenomeni avutasi nelle primissime ore del pomeriggio, ecco che stiamo per assistere ad un nuovo e veloce peggioramento: lo spostamento del minimo di bassa pressione verso est infatti causerà la cosiddetta ritornante con nuove piogge e temporali nuovamente sulle zone già martoriate dal maltempo. Nelle scorse ore l'ingrossamento del torrente Umbro ha causato il suo straripamento: la carreggiata (come si può vedere nel video sotto) è stata invasa imponendo rallentamenti nelle circolazione tra Sellia e Cropani-Botricello.

Un miglioramento è atteso invece a partire dalla tarda serata con il minimo di bassa pressione che andrà ad allontanarsi definitivamente verso est.