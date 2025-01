Come anticipato, la Calabria si prepara ad un weekend molto perturbato a causa dell’arrivo di aria più fredda che apporterà maltempo sparso. L’anticiclone infatti, elevandosi verso l’Atlantico, farà scivolare una massa d’aria fredda verso Sud e il Mediterraneo provocando la formazione di un vortice di bassa pressione tra Sardegna e Sicilia.

Previsioni meteo weekend

Già dalla mattinata di sabato avremo tempo localmente instabile su parte della Regione con cieli molto nuvolosi ovunque e con piovaschi che potranno interessare le aree Tirreniche del Cosentino e del Catanzarese con sconfinamenti possibili nelle relative aree interne e Ioniche. La situazione rimarrà immutata anche durante le ore pomeridiane e serali con piovaschi sparsi sulle medesime zone anche se comunque saranno intermittenti mentre altrove le precipitazioni risulteranno perlopiù deboli.

Ecco però che il clou del maltempo lo avremo nella giornata di domani: le correnti umide dai quadranti occidentali favoriranno un notevole aumento della nuvolosità su tutta la Regione con piogge e temporali che interesseranno dapprima il settore tirrenico della Regione per poi espandersi fin verso le aree interne e Ioniche. Le aree più colpite saranno soprattutto quelle del Cosentino e del Catanzarese sia Tirrenico che Ionico dove non sono da escludere picchi anche di oltre i 100mm. Precipitazioni più moderate interesseranno invece il compatto Tirrenico vibonese e Reggino e relative aree interne, anche se non sono da escludere locali temporali.

In arrivo nevicate abbondanti su Sila e Pollino

L’arrivo dell’aria fredda farà però calare le temperature su gran parte della Regione e di conseguenza tornerà a farsi vedere la neve: al mattino si avranno nevicate sparse sul Pollino a quote relativamente medio/basse e intorno agli 800 metri di quota mentre sulla Sila specie cosentina la quota neve si aggirerà intorno ai 1200 metri; relativamente medio/alta invece rimarrà nelle restanti aree montuose.

Nel pomeriggio però, col sopraggiungere dell’aria fredda da Nord-est, la quota neve subirà un deciso calo con nevicate intorno ai 500 metri sulle aree del Pollino e intorno ai 600-700 metri sui monti della Sila specie Cosentina e Crotonese, imbiancando così anche i villaggi. Sulle aree Silane più occidentali la quota neve si aggirerà invece intorno ai 900-1000 metri, mentre resterà ancora medio-alta sulle Serre e sull’Aspromonte. Le nevicate risulteranno abbondanti soprattutto su Sila e Pollino con possibili picchi fino ai 40-50 cm, specie sulle aree orientali.