A partire dalla nottata una forte perturbazione raggiungerà la regione. Colpiti in particolare i versanti tirrenici, poi il maltempo si espanderà

La breve pausa che ha caratterizzato il weekend sta per terminare. A partire dalla nottata una forte perturbazione raggiungerà la Calabria apportando forte maltempo a partire dai versanti Tirrenici per poi espandersi sul resto della Regione.

Lunedì di forte maltempo, ecco dove

Una bassa pressione di origine artica scenderà di latitudine verso il Mediterraneo apportando, già dalla notte, forti temporali a partire dal versante Tirrenico della Regione per poi espandersi sul resto della Regione. Le aree più colpite saranno in particolare quelle del Cosentino, Catanzarese e Vibonese/Reggino dove sono previsti temporali di forte intensità con accumuli abbondanti. Forti fenomeni sono attesi anche sulle relative aree interne dove qui sono previsti picchi oltre i 100 mm. Le precipitazioni raggiungeranno anche il versante Jonico della Regione dove anche qui sono previsti locali temporali in particolare su Catanzarese e Reggino con accumuli moderati e accompagnati da possibili fenomeni grandinigeni.

Nevicate e forti venti di tempesta in arrivo

Con l’arrivo della perturbazione è previsto inoltre un notevole aumento dell’intensità dei venti: già dalla nottata infatti sono previste raffiche di tempesta a partire dai versanti Tirrenici ma in particolare sui crinali dei monti e lungo il versante Jonico Catanzarese e Reggino dove sono previste raffiche oltre i 100 km/h e possibili disagi.

Di conseguenza avremo un notevole aumento del moto ondoso lungo le coste Tirreniche con mareggiate intense e onde oltre i 6 m di altezza. Ad accompagnare ciò sarà anche un generale calo delle temperature con abbondanti nevicate che interesseranno le aree montuose di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con picchi fino ai 40 cm di neve fresca. La quota neve sarà in calo fin dal mattino dove saranno possibili nevicate fin sugli 800m e localmente anche al di sotto di tale quota.