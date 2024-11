Non è andata meglio nelle zone collinari, considerato il freddo rigido anche nell’area del Crati e nella Piana di Gioia Tauro, fino alla città di Catanzaro

Colpo di coda dell’inverno in Calabria. Nella notte appena trascorsa è stato registrato un brusco calo delle temperature, scese fino a meno 6 gradi nell’area della Sila. Temperature ampiamente sotto lo zero anche sul Pollino, nella zona delle Serre e in Aspromonte.

Non è andata meglio anche nelle zone collinari, considerato il freddo rigido anche nell’area del Crati e nella Piana di Gioia Tauro, fino alla città di Catanzaro. Il forte vento e le temperature sotto lo zero hanno creato qualche problema alla viabilità, mentre la giornata di oggi sembra interrompere questa sferzata del maltempo grazie al sole che sta alzando le temperature massime.