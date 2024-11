Più colpite dalla perturbazione le aree tirreniche del Cosentino e del Catanzarese. Temperature in calo ovunque

Come da previsione il maltempo è arrivato anche in Calabria. La perturbazione collegata ad una saccatura di origine artica ha raggiunto la nostra Regione nella notte apportando locali forti temporali e un notevole rinforzo dei venti. Le aree più colpite sono state soprattutto quelle Tirreniche e interne del Cosentino e del Catanzarese dove gli accumuli pluviometrici si sono avvicinati ai 90 mm. Di seguito ecco alcuni dati rilevati dalle stazioni meteo della rete di “Calabria Weather Data”:

Fagnano Castello (CS): 87.4 mm

Sant'Agata D'Esaro (CS): 84.1 mm

Celico (CS): 74.4 mm

Saracena (CS): 65.3 mm

Rota Greca (CS): 57.7 mm

Mendicino (CS): 56.4 mm

Altilia (CS): 55 mm

San Donato di Ninea (CS): 54.2 mm

Soveria Mannelli (CZ): 49.8 mm

Bisignano (CS): 45.7 mm

Cosenza (CS): 44 mm e aree limitrofe

Pentone (CZ): 41.9 mm

Gimigliano (CZ): 35.1 mm

Polia (VV): 34.8 mm

Taverna (CZ): 34 mm

Pizzo (VV): 29.7 mm

Da sottolineare che comunque questi dati sono parziali in quanto durante la giornata saranno ancora possibili locali piogge ma in un contesto comunque di generale miglioramento. Come anticipato però l’aria fresca ha apportato un significativo calo delle temperature su tutta la Regione con valori che, attualmente, si mantengono intorno ai 20-22°C su gran parte della Calabria ad eccezione di qualche locale picco fino ai 25-26°C su Crotonese e su alcune aree del Vibonese e del Reggino.