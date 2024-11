L'aria fredda affluita nella giornata odierna di origine artiche alimenterà un vortice di bassa pressione sullo Ionio che provocherà condizioni di marcata instabilità in particolare sulle aree joniche

L'aria fredda affluita nella giornata odierna di origine artiche alimenterà, nella giornata di lunedì 3 aprile, un vortice di bassa pressione sullo Ionio che provocherà condizioni di marcata instabilità sulla nostra Regione e in particolare sulle aree joniche. Già dalla nottata infatti avremo piogge e temporali di forte intensità su gran parte della Regione e in particolare sul reggino jonico, catanzarese jonico e crotonese, dove non si escludono anche fenomeni grandinigeni.

Nel corso della giornata di domani le piogge interesseranno ancora tutta la regione ma con particolare attenzione sul versante jonico catanzarese, crotonese e cosentino, dove sono previsti picchi localmente oltre i 90-100 mm. Altrove e specie sul versante tirrenico le precipitazioni risulteranno più moderate. Le temperature saranno in calo ovunque con valori massimi che non supereranno i 12-14°C; i venti soffieranno a tratti con forte intensità dai quadranti settentrionali e soprattutto sull'alto Jonio, dove anche i mari risulteranno molto mossi.

In merito a questa tendenza previsionale la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un'allerta arancione su tutto il versante jonico della Calabria e sul versante Tirrenico reggino, vibonese e catanzarese: il bollettino prevede fenomeni temporaleschi che potranno assumere carattere di nubifragio.