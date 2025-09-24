La perturbazione che ha causato violenti nubifragi su parte del centro Nord sta per raggiungere in modo blando anche la Calabria.

Durante la giornata odierna infatti fin dal tardo mattino avremo piogge e locali temporali lungo le aree tirreniche della regione e in particolare sul Cosentino, mentre altrove si avranno nubi sparse senza rischio di precipitazioni. Nel pomeriggio i fenomeni interesseranno il resto dei settori tirrenici e relative aree interne mentre altrove si avranno ancora nubi sparse ma con basso rischio di piogge. Generale miglioramento dalla serata anche se non sono da escludere locali e residue precipitazioni lungo i settori tirrenici specie meridionali.

Le temperature rimarranno ancora stazionarie con valori leggermente al di sopra delle medie del periodo, mentre è previsto un generale rinforzo dei venti da occidente con raffiche localmente moderate/forti specie lungo le aree joniche.