Le previsioni per il 5 e il 6 settembre: l'aria fresca da Nord-Est porta un peggioramento generale del tempo su tutta la regione. Mercoledì precipitazioni sulle zone joniche crotonesi, catanzaresi e reggine

Mentre l'alta pressione si estende verso L'Europa settentrionale, ecco che un'affondo di aria fresca da Nord-est sprofonderà sul Mediterraneo causando la formazione di un vortice ciclonico nel mar Jonio capace di apportare un generale peggioramento del tempo sulla Calabria.

Peggioramento però che, nelle ultime emissioni modellistiche, sembra essere molto più limato rispetto agli scorsi aggiornamenti e questo a causa della posizione del minimo che sarà lontano dalla Calabria. Ciò indica quindi che le precipitazioni più intense rimarranno in mare aperto ma questo non elimina la possibilità di piogge sulla nostra Regione: anche qui infatti avremo comunque precipitazioni che a tratti potranno assumere carattere di temporale specie sulle aree joniche.

Per la giornata di oggi ci attendiamo una mattinata perlopiù nuvolosa su tutta la Calabria con basso rischio di precipitazioni. Rischio che aumenta dal pomeriggio e soprattutto tra la serata e la nottata con piogge possibili lungo il comparto jonico crotonese, catanzarese e reggino e relative aree interne. Perlopiù nuvoloso altrove. Le temperature rimarranno stazionarie con valori massimi intorno ai 26-28°C. Attenzione ai venti, che spireranno da Nord-est con intensità localmente forte specie sulle coste joniche cosentine, crotonesi e lungo il comparto tirrenico cosentino per via dei venti di caduta che si andranno a creare. Mari generalmente molto mossi.

La giornata di Mercoledì invece vedrà una giornata perlopiù instabile per l'intero arco giornaliero con piogge e locali temporali che interesseranno fin dal mattino le zone joniche crotonesi, catanzaresi e reggine, seppur alternate a fasi più asciutte. Pioggia anche nelle aree interne mentre sul settore tirrenico i cieli saranno perlopiù coperti con qualche possibile debole piovasco. Le temperature sono previste in leggero calo con valori massimi intorno ai 25-27°C. Venti ancora forti da Nord-est su tutta la Calabria e mari che si manterranno molto mossi specie lo jonio.