Dopo una breve parentesi “fresca” causata dall’arrivo di correnti atlantiche, ecco che a ridosso del weekend e fino ai primissimi giorni della prossima settimana avremo una nuova fase stabile e molto mite, con temperature oltre le medie stagionali.

Verso un weekend estivo

Il vortice di bassa pressione che ha interessato il Sud Italia è ormai scivolato verso Sud lasciando strada libera ad una nuova rimonta anticiclonica che, a partire dalla giornata di oggi interesserà la Calabria apportando un generale e forte aumento delle temperature.

Secondo le ultime uscite modellistiche infatti, tra oggi e la giornata di lunedì avremo un notevole aumento delle temperature su tutta la Regione con valori che saliranno fino a 8-10°C oltre le medie del periodo. Ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure si potranno raggiungere valori fino ai 25-27°C. Le aree più calde però saranno come sempre quelle interne del Cosentino e del Crotonese dove potranno registrarsi valori fino ai 30°C o localmente oltre in particolare sulla Valle del Crati, Piana di Sibari e Marchesato.

Caldo anche in montagna

La fase anticiclonica non interesserà però soltanto le coste e pianure, ma anche in montagna si percepirà il forte aumento delle temperature. Sono previsti valori di circa 20-21°C su quasi tutti i villaggi principali a circa 1300-1400m di quota e, addirittura, si potranno raggiungere i 17°C sui monti più elevati della Sila e in particolare su monte Botte Donato. La cosa curiosa è che lo scorso anno, durante lo stesso periodo, le medesime zone erano immerse nella neve mentre quest’anno ma soprattutto durante tutto l’inverno 23-24 la neve è stata quasi un miraggio.