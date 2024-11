Nel pomeriggio nubi in aumento nelle aree interne della Sila e del Pollino con possibili piogge a tratti anche di forte intensità con sconfinamenti fin verso le aree limitrofe

Infiltrazioni di aria fresca in quota da Nord interesseranno, nella giornata di oggi 5 luglio, la nostra regione caratterizzando il tempo nelle ore pomeridiane.

Nel dettaglio al mattino avremo una giornata stabile ovunque con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi; da segnalare qualche nube più compatta lungo le coste tirreniche senza comunque apportare precipitazioni. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle aree interne della Sila e del Pollino con possibili piogge a tratti anche di forte intensità con sconfinamenti fin verso le aree limitrofe; stabile altrove con cieli perlopiù nuvolosi. Migliora ovunque in serata con cieli sereni. Temperature in lieve calo con valori massimi intorno ai 26-28°C, venti moderati da ponente lungo il comparto jonico reggino e catanzarese mentre altrove sono previsti di debole intensità. Mari generalmente poco mossi.