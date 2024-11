In attesa della nuova ondata di caldo che da inizio settimana colpirà anche il Sud, le temperature rimangono sopportabili. A metà giornata rovesci anche di una certa intensità soprattutto nelle aree interne e montane. Migliora in serata

Prima della fase più stabile e più calda che interesserà la Calabria da inizio settimana, l'aria fresca in quota che sta interessando da ormai diversi giorni la nostra Regione caratterizzerà anche la giornata di oggi con temporali pomeridiani che saranno localmente diffusi.

Dopo una mattinata stabile infatti, nelle prime ore del pomeriggio locali temporali si andranno a formare nelle aree interne di Sila e Pollino con sconfinamenti dapprima verso il catanzarese jonico e, successivamente verso le aree tirreniche cosentine e catanzaresi. Qui saranno probabili piogge localmente intense accompagnate da intensa attività elettrica.

Temporali anche sulla Bassa Calabria e in particolare tra Serre e Aspromonte, con locali e possibili sconfinamenti verso le aree joniche del reggino. In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un'allerta gialla su tutta la Calabria. Tempo in miglioramento ovunque dalla serata.