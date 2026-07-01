Da diversi giorni ormai durante i pomeriggi si sviluppano temporali localmente forti su parte della Calabria e in particolare nelle aree montuose e interne. Ultimamente tali temporali sono causati dall'indebolimento del campo anticiclonico, ma manca ormai poco alla fine di questa ondata moderatamente calda.

Nella giornata di venerdì il passaggio di un impulso instabile strutturato attraverserà la nostra penisola: ciò causerà condizioni di instabilità con la formazione di temporali non solo nelle aree montuose ma anche sul resto della regione e sulle coste.

L'arrivo di tale impulso sarà accompagnato da aria più fresca che causerà un generale calo delle temperature: secondo gli ultimi aggiornamenti sono previsti valori di circa 15-16°C alla quota standard di 1500m e ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure il termometro faticherà a superare la soglia dei 28-29°C e con le temperature che si manterranno leggermente al di sotto delle medie stagionali.

Mancano però diversi giorni all'evento e dunque sarà necessario seguire i prossimi appuntamenti con le nostre previsioni per avere un quadro più dettagliato della situazione.