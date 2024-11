Il weekend appena trascorso è stato caratterizzato da maltempo sparso su gran parte della Calabria per via di un vortice di bassa pressione che staziona da giorni sul Mediterraneo. La situazione sarà analoga a inizio settimana con ancora piogge e locali temporali su gran parte della Regione accompagnate da temperature al di sotto della media stagionale.

Per la giornata di Lunedì ci attendiamo rovesci sparsi al mattino sul versante tirrenico della bassa Calabria; cieli nuvolosi altrove. Nel pomeriggio nubi in aumento con possibili temporali in formazione nelle aree interne con sconfinamenti fin verso le zone joniche e localmente sul versante tirrenico cosentino. Migliora in serata con qualche residua instabilità sulla bassa Calabria. Temperature stazionarie con valori massimi intorno ai 14-15°C; venti tra il debole e il moderato prevalentemente da ovest e mari poco mossi.





Condizioni meteo molto simili nella giornata di Martedì: al mattino avremo infatti qualche debole pioggia sul versante tirrenico reggino, mentre altrove si avranno cielo perlopiù nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento a partire dalle aree interne per poi espandersi verso le zone joniche e localmente sul versante tirrenico cosentino. Ampie schiarite invece in serata. Temperature senza grandi variazioni con valori ancora freddi e al di sotto delle medie stagionali; venti deboli o localmente moderati da ovest specie sul versante jonico e mari poco mossi.