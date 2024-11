Già da domani alcune zone saranno colpite da rovesci anche forti mentre in chiusura di settimana le temperature potrebbero scendere molto al di sotto delle medie stagionali

In questi primissimi due giorni della settimana le condizioni meteorologiche sulla nostra regione si mantengono stabili a causa di un momentaneo rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo che sta apportando bel tempo e temperature in aumento. Già dalle prossime ore però la situazione cambierà. Il vortice di bassa pressione di cui abbiamo parlato qualche giorno fa scivolerà tra la giornata di domani e giovedì dapprima sul Mar Tirreno per poi posizionarsi sullo Stretto di Sicilia, dove causerà maltempo a tratti anche estremo su alcune località.

Maltempo sulla Calabria, ecco dove colpirà

Già nella giornata di domani mercoledì 22 novembre, il vortice ciclonico causerà un richiamo di aria calda e umida dai quadranti meridionali lungo i settori jonici calabresi, con conseguente arrivo delle prime piogge a tratti anche forti. Le zone più colpite saranno soprattutto quelle del Reggino e del Catanzarese dove le precipitazioni potranno assumere localmente carattere di rovescio o di temporale. Ma il clou del maltempo sarà soprattutto nella giornata di giovedì: il ciclone infatti si andrà a posizionare sullo Stretto di Sicilia apportando un ulteriore richiamo umido con la conseguente formazione di celle temporalesche. Le zone più a rischio saranno ancora quelle joniche e in particolare il Reggino, il Catanzarese e il Crotonese dove si potranno avere temporali di forte intensità o locali nubifragi.

Attualmente, secondo le ultime stime dei modelli meteorologici, sono attesi valori pluviometrici intorno ai 70-90 mm tra Catanzarese e Reggino, mentre saranno compresi tra i 40 mm e i 60 mm sul resto delle aree joniche. Possibili picchi più elevati però si potranno avere nelle aree interne soggette alla formazione dell’effetto Stau. Il tutto sarà accompagnato da un rinforzo dei venti su tutte le coste joniche con conseguente moto ondoso marino in aumento e mari che si riveleranno molto mossi o agitati.

Possibile prima ondata di aria fredda nel weekend

Mentre la nostra regione si appresta a vivere una fase di maltempo localmente intensa, ecco che nel weekend si potrebbe passare direttamente all’inverno. Da diversi giorni infatti i modelli matematici indicano una possibile fase fredda su tutta la Calabria per via di una discesa di aria artica da Nord Est che causerà un notevole calo delle temperature ovunque. Ad oggi infatti sono previste temperature al di sotto delle medie stagionali di circa 8°C con valori che potranno essere molto freddi anche lungo le coste. Ovviamente vista la distanza temporale serviranno altri aggiornamenti per confermare o smentire questa tendenza.