Secondo il calendario ci troviamo nel secondo mese dell’autunno meteorologico, iniziato il primo settembre, ma l’estate non sembra assolutamente lasciare il posto all’autunno. Gli anticicloni subtropicali, in questo periodo, dovrebbero gradualmente spostarsi verso Sud ma questo non sta ancora accadendo a causa di un blocco anticiclonico che perdura sull'Europa centrale e le temperature estive persistono in tutto il paese.

Condizioni meteo estive

Questo scenario sembra rimanere ancora invariato, con effetti negativi per l’autunno, soprattutto per le piogge che dovrebbero cadere in questo periodo dell’anno. Questa situazione si protrarrà‍ per altri giorni e almeno fino al 14-15 ‌ottobre: ci attende quindi quasi un’altra settimana di giornate stabili, con ‍occasionali nebbie e foschie, e temperature significativamente superiori alla media stagionale.

L’estate, dunque, non sembra voler cedere il passo e sarà difficile per le correnti atlantiche riconquistare il Mediterraneo dopo questa prolungata dominazione dell’anticiclone africano.

Meteo Calabria

L'ottobre anomalo sta interessando anche la nostra regione. In questo periodo infatti, durante gli anni passati, avremmo avuto diverse giornate piovose con allerte meteo e temporali intensi ma questo 2023 continua ancora a stupirci. L'anticiclone ha inglobato anche la Calabria dove si registrano temperature sopra la media del periodo di circa 4-5°C e con valori al suolo che raggiungono i 26-27°C lungo le coste. L'unica nota positiva è che, grazie all'inversione termica che si ha durante le ore notturne, le temperature minime si mantengono fresche su tutta la regione con valori che scendono al di sotto dei 20°C. Di piogge però nemmeno l'ombra: i locali temporali che si sono avuti in questi giorni prettamente nelle aree montuose sono le tipiche instabilità pomeridiane della stagione estiva, che non hanno dunque nulla a che vedere con le perturbazioni atlantiche o le piogge autunnali di cui siamo abituati a vedere.

Possibile arrivo dell’autunno

Per un cambiamento delle condizioni meteo dovremo aspettare almeno fino a metà ‍ottobre, quando sembra che si possa prevedere un peggioramento su gran parte dell’Europa grazie alle prime incursioni atlantiche della stagione. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti a partire dal 15 ottobre probabili perturbazioni da Nord inizieranno a scendere di latitudine interessando le aree che attualmente sono alle prese con temperature anomale, mentre per il Sud Italia questo scenario lo si potrà avere tra la fine della prima decade e l'inizio della seconda decade di ottobre e cioè intorno al 18-20 ottobre.

Tuttavia, vista l'enorme distanza temporale, serviranno diverse analisi per avere maggiori dettagli ed è quindi ancora molto prematuro parlarne.