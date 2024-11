Dopo il caldo africano della scorsa settimana, aria più fresca sta per raggiungere la nostra regione. Ecco le zone che saranno più colpite dal maltempo

L'estate mediterranea continua il corso su tutta la Calabria. Le temperature infatti, dopo la rovente ondata di caldo africano, si stanno mantenendo leggermente al di sopra delle medie stagionali con valori molto sopportabili e che non superano i 32-33°C di massima. Nella giornata di venerdì però, l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica farà richiamare aria più calda da Sud che causerà un temporaneo aumento termico su tutta la Regione. Ecco però che questo aumento durerà ben poco: a partire dalla serata/nottata aria più fresca da Nord raggiungerà l'intera regione apportando un notevole calo delle temperature ovunque.





Sono previsti infatti valori in calo di circa 8-10°C mantenendosi così al di sotto delle medie stagionali di circa 5°C. Ciò vorrà dire che alla quota standard di 1500m si avranno temperature intorno ai 14-15°C: questo si traduce in valori che difficilmente raggiungeranno i 27-28°C lungo le coste e le pianure. Farà particolarmente fresco anche durante le ore notturne con il termometro che localmente scenderà addirittura al di sotto dei 20°C.

Il tutto sarà accompagnato da maltempo sparso specie nella prima parte della giornata di sabato: il contrasto termico che si andrà a creare infatti aumenterà la probabilità di temporali localmente intensi specie sulla bassa Calabria tra Vibonese e Reggino, ma non mancheranno locali fenomeni temporaleschi anche lungo il resto del settore tirrenico con sconfinamenti fin su quello jonico. Sottolineiamo però che questo sarà solo un break della stagione estiva, in quanto già da metà della prossima settimana le temperature tenderanno nuovamente ad aumentare mantenendosi in media o leggermente al di sopra.