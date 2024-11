Dopo un mese di Maggio e i primissimi giorni di Giugno con clima non di certo primaverile e temporali in abbondanza, ecco che per la giornata di domani avremo un generale miglioramento delle condizioni meteo con instabilità pomeridiana relegata nelle aree interne. Miglioramento che però durerà molto poco in quanto già ad inizio settimana avremo una nuova recrudescenza dell'instabilità con nuovi temporali molto diffusi. Intanto per la giornata di domani ci aspettiamo una mattinata stabile su tutta la Calabria con cieli che si manterranno soleggiati o poco nuvolosi.

Nel primo pomeriggio nubi in aumento nelle aree interne con possibili temporali sulla Sila, Pollino e Serre e possibili sconfinamenti solo verso le aree joniche crotonesi , mentre altrove avremo cieli nuvolosi. Migliora ovunque in serata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature stazionarie con valori massimi intorno ai 24-26°C, venti deboli con direzione variabile e mari generalmente poco mossi.