L’aria rovente che ha raggiunto la nostra regione nella giornata di mercoledì continuerà anche oggi ad interessare la Calabria, apportando punte fino ai 40°C nelle aree interne e valori diffusi tra i 35-37°C sulle restanti zone. Ecco però che da sabato la calura sarà spazzata via da correnti fresche atlantiche che da Nord scivoleranno verso Sud.

Venerdì rovente sulla Calabria

Come gli ultimi due giorni, anche la giornata odierna continuerà ad essere una giornata molto calda e rovente su tutta la nostra regione. Secondo le emissioni modellistiche infatti non avremo nessuna differenza con la giornata di ieri: nuove punte fino ai 40°C sono attese nelle aree interne della Valle del Crati, Piana di Sibari e Marchesato Crotonese, dove non si escludono anche picchi di oltre i 40°C. Tanto caldo anche lungo le coste specie Joniche dove le temperature saranno diffusamente comprese tra i 35°C e i 37°C accompagnate però da un basso tasso di umidità che farà sí che il caldo sia torrido. Generalmente più afoso invece lo sarà lungo le coste Tirreniche con temperature che sì non supereranno i 30-32°C ma il tasso di umidità sarà più superiore rispetto alle altre aree. Il tutto accompagnato ancora da tempo molto stabile su tutta la Calabria ma con cieli che tuttavia rimarranno lattiginosi a causa dell’enorme quantità di pulviscolo sahariano presente in atmosfera.

Dal weekend ritorno alla normalità

Il caldo rovente però ha le ore contate. Una saccatura di origine atlantica infatti tenderà a scivolare verso Sud e a partire dal weekend correnti molto più fresche da Occidente raggiungeranno la Calabria apportando un notevole calo delle temperature. Già dalla giornata di sabato il termometro subirà un primo sensibile calo lungo le aree Tirreniche e interne, mentre resteranno provvisoriamente ancora elevate su alcune aree dello Jonio a causa di venti di caduta che si andranno a creare. Temperature che si riporteranno nelle medie stagionali invece si avranno dalla giornata di domenica con valori che difficilmente supereranno i 30-32°C nelle ore più calde. Ad accompagnare il calo termico sarà anche un forte rinforzo dei venti dai quadranti occidentali: sono previste infatti raffiche localmente molto forti soprattutto lungo le aree Joniche Cosentine, Catanzaresi e Reggine con raffiche che potranno superare i 70-80 km/h; altrove invece quest’ultime saranno perlopiù moderate e intorno ai 30-50 km/h.