La goccia fredda che ha caratterizzato la settimana scorsa è ormai un lontano ricordo. L’anticiclone infatti sta prendendo vigore con un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche e da temperature che rimangono ancora nelle medie del periodo. Quest’ultima condizione però durerà ben poco: a partire da mercoledì aria più calda di origine africana ci raggiungerà nuovamente apportando un generale e netto aumento delle temperature su tutta la Regione.

Secondo gli ultimi aggiornamenti sono previsti valori di circa 20-22°C alla quota standard di 1500 m e ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure si potranno superare abbondantemente i 30-32°C specie lungo i versanti jonici, mentre picchi più elevati si raggiungeranno nelle aree interne con il termometro che potrà registrare valori fino ai 36-38°C o localmente al di sopra.

Previsioni meteo lunedì 23 Giugno

Intanto per la giornata di oggi inizierà con una mattinata stabile su tutta la Regione con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio continueranno condizioni meteorologiche stabili su gran parte della Regione con qualche nube in formazione nelle aree montuose ma senza rischio di precipitazioni. In serata e nottata non si avranno particolari variazioni con tempo stabile ovunque e cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi.