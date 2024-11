Oggi bel tempo su tutta la regione ma anche qualche nuvola. Domani possibili piovaschi, che comunque non saranno di forte intensità. Per tutta la settimana il termometro non subirà grandi variazioni

Dopo il caldo rovente di qualche giorno fa ecco che sulla nostra regione è in atto una “rinfrescata” grazie all’arrivo di correnti fresche atlantiche che hanno causato un notevole abbassamento delle temperature. Ciò durerà anche nei prossimi giorni e durante i primissimi giorni della nuova settimana potrebbe tornare a farci visita anche la pioggia.

Lunedì stabile, martedì con qualche pioggia

L’area di bassa pressione presente sul centro Nord Italia riuscirà a caratterizzare le condizioni meteorologiche anche sulla nostra regione. Mentre la giornata di lunedì sarà caratterizzata da bel tempo su tutta la Calabria con cieli che tuttavia saranno localmente parzialmente nuvolosi, ecco che nella giornata di martedì tornerà la pioggia. La coda della perturbazione infatti raggiungerà la regione tra la nottata e la mattinata di martedì apportando piogge e locali temporali soprattutto lungo il comparto Tirrenico e zone interne, anche se le precipitazioni non saranno comunque di forte intensità. Possibili piovaschi saranno possibili anche lungo la fascia Jonica e in particolare su quella Catanzarese e Reggina con precipitazioni di debole intensità. Questa fase sarà però molto veloce e già dal primo pomeriggio si avrà un netto miglioramento delle condizioni meteo su tutta la regione con qualche residuo piovasco solo sulla Sila orientale.

Settimana con temperature gradevoli

Come detto dunque le correnti fresche occidentali hanno fatto sì che l’aria rovente africana arretrasse verso Sud apportando un netto calo delle temperature. Per tutta la settimana infatti il termometro non subirà grandi variazioni con valori che si manterranno nella media del periodo: ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure difficilmente si registreranno temperature al di sopra dei 30-31°C con nottate localmente anche fresche e in particolare nelle aree interne Cosentine dove si potranno registrare valori al di sotto dei 15°C.