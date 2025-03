La settimana in corso è caratterizzata da un’area di alta pressione sul Mediterraneo e sulla nostra Regione, apportando bel tempo ovunque seppur con qualche nube sparsa e con precipitazioni nulle.

A ridosso dell’inizio del weekend però, tale alta pressione verrà disturbata da un minimo di bassa pressione in avvicinamento da ovest capace di richiamare aria molto umida da Sud con conseguente fase di maltempo su alcune aree della Regione.

Fase di maltempo tra venerdì e sabato

Come detto dunque le condizioni meteorologiche stanno per subire un generale cambiamento. Un minimo di bassa pressione in avvicinamento da ovest si andrà a posizionarsi a ridosso della Sicilia causando un richiamo di aria umida da Sud che causerà maltempo sparso.

In particolare tra il pomeriggio/sera di venerdì e la prima parte di sabato piogge localmente moderate interesseranno le aree Joniche della Regione e in particolare il Reggino e il Catanzarese, dove non sono da escludere locali temporali. Precipitazioni più abbondanti però interesseranno soprattutto le aree interne del Reggino e del Vibonese dove, secondo gli ultimi aggiornamenti, sono previsti accumuli fino ai 60-80 mm.

Altrove invece si avranno condizioni molto variabili con cieli coperti e qualche possibile pioggia debole o pioviggine. Ad accompagnare il maltempo sarà anche il rinforzo dei venti dai quadranti orientali: le raffiche più forti interesseranno in particolare le aree Tirreniche della regione dove, a causa dei venti di caduta, potranno raggiungere anche i 60-70 km/h.

Altrove invece i venti saranno prevalentemente moderati con moto ondoso in aumento lungo le coste Joniche più esposte.

In merito a tutto ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta gialla sulle aree Joniche e interne del Catanzarese e del Reggino.