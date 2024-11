La breve e temporanea risalita di un'onda calda dal nordafrica ha apportato nella giornata odierna un netto aumento delle temperature su tutta la Calabria con valori che hanno superato di gran lunga i 25-26°C in alcune aree. In particolare si sono raggiunti addirittura 28°C nelle aree interne del reggino (a Platì), oltre i 26°C nelle aree interne cosentine e vibonesi e sul lametino. Spiccano anche i quasi 24°C di Catanzaro, i 23°C di Vibo Valentia e Reggio Calabria, mentre altrove il termometro ha oscillato tra i 20°C e i 22°C.

Relativamente caldo anche sui monti dove a Botte Donato (circa 1950m di quota) si sono raggiunti quasi 12°C. Tutto ciò però ha le ore contate: come accennato negli scorsi editoriali infatti, tra la prossima notte e le prime ore di domani venerdì 14 aprile, una perturbazione da Nord apporterà un nuovo e generale peggioramento delle condizioni meteo a partire dai settori tirrenici, per poi espandersi fin verso le aree interne e zone joniche.

In particolare le precipitazioni risulteranno moderate soprattutto su cosentino tirrenico e catanzarese dove non sono da escludere anche locali temporali in sconfinamento verso le coste joniche catanzaresi. Attenzione anche ai venti: l'arrivo della perturbazione infatti farà aumentare notevolmente l'intensità del vento. Si avranno raffiche localmente forti soprattutto lungo l'area jonica reggina, catanzarese e crotonese dove, a causa dell'effetto di caduta che si andrà a creare, si potranno raggiungere raffiche fino ai 90-100 km/h.

Altrove invece le raffiche saranno comprese tra i 50 km/h e i 70 km/h con moto ondoso marino in aumento specie il Tirreno. Le temperature saranno in netto calo in particolare nei valori massimi, dove risulteranno nuovamente freddi per il periodo e intorno ai 14-15°C. Ancora un po' elevate invece rimarranno sul crotonese e reggino, dove qui il calo si farà più sostanzioso dalla serata di domani.