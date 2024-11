Dopo il vortice depressionario del weekend che ha causato piogge, temporali, nevicate e forti venti di ponente che hanno raggiunto oltre i 100 km/h, il tempo continuerà ad essere instabile e soprattutto inaffidabile. Nelle prossime ore infatti una nuova perturbazione con un vortice di bassa pressione che si andrà a collocare ad ovest del mar Tirreno apporterà nuovo maltempo ma questa volta le zone più colpite saranno quelle Joniche a causa dei venti umidi di scirocco che il vortice richiamerà.

Mercoledì transitorio, giovedì di maltempo sulla Calabria

Come detto, dunque, una nuova fase instabile sta per raggiungere la nostra regione. Mentre la giornata di oggi sarà caratterizzata da tempo perlopiù stabile con nubi sparse e qualche locale piovasco debole solo lungo le aree Tirreniche, ecco che tra la notte e la giornata di giovedì piogge e locali temporali impatteranno lungo la Calabria. Le aree più colpite saranno soprattutto quelle Joniche Catanzaresi e Reggine e relative aree interne, dove non sono da escludere locali temporali a tratti di forte intensità. Piogge perlopiù deboli o a tratti moderate invece altrove. Le temperature continueranno a mantenersi al di sotto delle medie stagionali di qualche grado e ciò causerà nuove nevicate sui monti: la neve si farà vedere sulle aree dell’Aspromonte a partire dai 1400m di quota, mentre su Sila e Pollino la quota neve sarà più bassa e partirà dai 1000 m.